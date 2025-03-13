В Алматы в рамках республиканской операции "Мигрант" выявлены 29 трудовых мигрантов, незаконно работающих в городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Мероприятие направлено на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. В ходе локальных рейдов правоохранители обнаружили африканцев, работающих на строительных объектах и даже на заводе.

"25 человек трудились на строительных площадках города, а четверо граждан стран Африки выполняли обязанности разнорабочих на одном из заводов Алматы. Кроме того, два иностранных гражданина были задержаны за незаконную работу в такси. Все мигранты привлечены к ответственности за нарушение миграционных норм", - отметил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Еркин Амантаев.

Полиция напоминает, что соблюдение миграционного законодательства критически важно для обеспечения правопорядка и безопасности в стране.