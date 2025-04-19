Посольство Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки обратилось к своим гражданам, находящимся на территории США, с важным заявлением. Речь идет о тех, в отношении кого судами уже вынесено решение о депортации, но кто по-прежнему остается в стране, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в диппредставительстве, американские власти призывают таких граждан добровольно покинуть США в кратчайшие сроки, воспользовавшись мобильным приложением CBP Home. С помощью этой платформы можно самостоятельно выбрать дату и рейс, покинуть страну без задержания и сохранить заработанные средства. Кроме того, для тех, кто не может приобрести билет, предусмотрена возможность получения финансовой субсидии.

В Посольстве подчёркивают, что добровольный выезд также сохраняет за гражданами право на законный въезд в США в будущем.

"Мы настоятельно рекомендуем гражданам Республики Казахстан воспользоваться предложенной возможностью, чтобы избежать серьёзных последствий, в том числе депортации, крупных штрафов и запрета на повторный въезд в Соединённые Штаты", — говорится в заявлении Посольства.

В случае отказа от добровольного возвращения американская сторона намерена принять жёсткие меры. Речь идёт о немедленной депортации без времени на подготовку, ежедневных штрафах, которые могут достигать до миллиона долларов, а также возможной конфискации имущества. Кроме того, нарушители рискуют потерять возможность повторного въезда в США в рамках легальных миграционных процедур.

Ранее Министерство внутренней безопасности США (DHS) опубликовало соответствующее сообщение в официальном аккаунте в соцсети X, где также представлена ссылка на приложение CBP Home.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует масштабную депортацию нелегальных мигрантов.