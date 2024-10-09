Нелегалов из Африки задержали на рабочих местах в фитнес-клубе и ресторане в Алматы
Сегодня, 18:48
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Сегодня, 18:48Сегодня, 18:48
120Фото: polisia.kz
Нелегальных мигрантов из Африки задержали полицейские в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Один из них работал в фитнес-клубе. Двое в ресторане - барменом и поваром.
"Трое иностранных граждан помещены в приёмник-распределитель департамента полиции. В ближайшее время их ожидает выдворение за пределы Казахстана. Также будут приняты меры административного воздействия по отношению к работодателям, использующим труд нелегальных мигрантов", — сообщил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.
С начала года к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено около 15 тысяч иностранных граждан.
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