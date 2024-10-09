Нелегалов из Африки задержали на рабочих местах в фитнес-клубе и ресторане в Алматы

Нелегальных мигрантов из Африки задержали полицейские в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Один из них работал в фитнес-клубе. Двое в ресторане - барменом и поваром.

"Трое иностранных граждан помещены в приёмник-распределитель департамента полиции. В ближайшее время их ожидает выдворение за пределы Казахстана. Также будут приняты меры административного воздействия по отношению к работодателям, использующим труд нелегальных мигрантов", — сообщил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

С начала года к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено около 15 тысяч иностранных граждан.



