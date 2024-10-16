Нелегальный бизнес: 5 тысяч вейпов изъяла полиция из торгового дома в Алматы
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В одном из торговых домов Жетысуского района Алматы выявлена незаконная реализация электронных сигарет, запрещенных в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Задержана 42-летняя женщина, которая отпускала эти товары.
"Стоит напомнить, что с 20 июня этого года вступили в силу новые нормы законодательства, запрещающие продажу вейпов. В Уголовный кодекс Республики Казахстан добавлена ст. 301-1 “Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них”. Принятие уголовной ответственности за оборот указанных товаров отражает усиленную политику государства по защите здоровья граждан от потенциально вредных воздействий новых видов табачных и никотиносодержащих продуктов. Особенное внимание уделяется снижению рисков распространения опасных веществ среди населения, особенно среди молодежи", - сообщил начальник управления по противодействию экстремизму ДП города Алматы Асхат Даулетияров.
Во время обыска в указанной торговой точке было изъято порядка пяти тысяч вейпов. Управление полиции Жетысуского района начало досудебное расследование по данному факту, а вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела.
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