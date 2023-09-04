Нелегальных мигрантов обнаружили в такси на трассе в ЗКО
Сегодня, 01:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:10Сегодня, 01:10
127Фото: mgorod.kz
Нелегальных мигрантов выявили в ЗКО, когда они ехали в такси в Атырау по трассе Самара — Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
При проверке документов выяснилось, что пассажиры являются гражданами Индии.
"Они нарушили миграционное законодательство. В отношении них составили административные протоколы по статье. Материалы направили в суд", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Им грозит наказание от штрафа до выдворения из страны.
Самое читаемое
- Застолье в колонии: на скандальное фото Серика Кудебаева отреагировали в КУИС
- Ангелина Лукас подняла флаг Казахстана на 70-тысячном стадионе
- Ветер, дождь и мокрый снег: о погоде в Казахстане на понедельник рассказали синоптики
- "Известный блогер" шантажировал интимными фото 40 астанчанок
- Президент освободил от должности Марата Ахметжанова и назначил нового главу МВД