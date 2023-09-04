Нелегальных мигрантов обнаружили в такси на трассе в ЗКО

Нелегальных мигрантов выявили в ЗКО, когда они ехали в такси в Атырау по трассе Самара — Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

При проверке документов выяснилось, что пассажиры являются гражданами Индии.

"Они нарушили миграционное законодательство. В отношении них составили административные протоколы по статье. Материалы направили в суд", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Им грозит наказание от штрафа до выдворения из страны.