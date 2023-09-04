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Нелегальных мигрантов обнаружили в такси на трассе в ЗКО

Сегодня, 01:10
АВТОР
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mgorod.kz Сегодня, 01:10
Сегодня, 01:10
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Фото: mgorod.kz

Нелегальных мигрантов выявили в ЗКО, когда они ехали в такси в Атырау по трассе Самара — Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

При проверке документов выяснилось, что пассажиры являются гражданами Индии.

"Они нарушили миграционное законодательство. В отношении них составили административные протоколы по статье. Материалы направили в суд", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Им грозит наказание от штрафа до выдворения из страны.

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