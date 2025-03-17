Министерство внутренних дел Казахстана активно борется с одной из самых серьезных угроз для сельского хозяйства - скотокрадством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В последние годы внедрение комплексных мер по предотвращению, раскрытию и пресечению преступлений на этом фронте показало заметные результаты.

Так, за последние пять лет количество случаев скотокрадства в стране снизилось почти на 37%. Более того, только за два месяца 2025 года этот показатель снизился на 47,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года — с 217 до 152 случаев. Такие успехи стали возможны благодаря постоянной работе правоохранителей.

В рамках борьбы с этим преступлением на территории Казахстана проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад". Недавняя операция привела к ошеломляющим результатам: в 17 км от Семей был обнаружен нелегальный цех, занимающийся переработкой мяса без необходимых разрешений и контроля. В результате изъято 350 голов крупного рогатого скота, мясные отходы и оборудование для резки, а также 96 ушных бирок.

Аналогичный цех выявлен в Шымкенте. Изъято более 30 голов МРС и 40 лошадиных голов. В области Жетісу задержан мужчина, который совершил кражу пяти коров с вольного выпаса.