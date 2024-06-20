Нелегальные автомойки оставили жителей Актау без питьевой воды

В Актау жителям остро не хватает питьевой воды. При этом в городе работают 29 автомоек, потребляющих живительную влагу в больших объёмах, но не заключивших договоры с МАЭК. Объекты выявили и стали отключать от водоснабжения. Владельцы бизнеса протестуют. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе энергокомбината, передаёт BaigeNews.kz.

Работники ТОО "МАЭК" и ГКП "Каспий жылу, су арнасы" выявили предпринимателей, использовавших воду, которой так не хватает городу, без разрешения. 19 июня в Актау провели проверку автомоек и установили 29 точек, ведущих деятельность без официальных договоров с энергопредприятием.