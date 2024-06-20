Нелегальные автомойки оставили жителей Актау без питьевой воды
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В Актау жителям остро не хватает питьевой воды. При этом в городе работают 29 автомоек, потребляющих живительную влагу в больших объёмах, но не заключивших договоры с МАЭК. Объекты выявили и стали отключать от водоснабжения. Владельцы бизнеса протестуют. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе энергокомбината, передаёт BaigeNews.kz.
Работники ТОО "МАЭК" и ГКП "Каспий жылу, су арнасы" выявили предпринимателей, использовавших воду, которой так не хватает городу, без разрешения. 19 июня в Актау провели проверку автомоек и установили 29 точек, ведущих деятельность без официальных договоров с энергопредприятием.
"В ходе проверки собственники автомоек стали протестовать и не предоставили возможность для отключения водоснабжения. В среднем каждая автомойка потребляет более 30 кубометров воды в сутки. Путем несложных расчётов можно установить, что указанные объекты потребляют более 870 кубометров воды в сутки, не имея договоров на деятельность автомоек. Данный объём мог бы потребляться жителями Актау. Мы начали процесс отключения, однако собственники автомоек выразили протест. Теперь мы будем решать этот вопрос через акимат", - проинформировали в ТОО "МАЭК".
Напомним, ранее аким Актау Улугбек Тналиев попросил владельцев автомоек работать по полдня. Обращение было связано с нехваткой питьевой воды для населения.
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