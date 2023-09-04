Нелегальную табачную продукцию на сумму более 67 млн тенге выявили в Атырау
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
172Фото: kgd.gov.kz
Во время рейда в Атырау было обнаружено более 96 тысяч пачек нелегальной табачной продукции на сумму более 67 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
По информации ведомства, сотрудники Департамента государственных доходов по Атырауской области провели рейд. В процессе они обнаружили одно предприятие, которое не имело регистрации в качестве оптового реализатора табачных изделий в органах государственных доходов. В наличии там оказалось 96 069 пачек нелегальных табачных изделий на сумму 67 178 454 тенге.
Сейчас составлен акт налоговой тематической проверки. По её итогам материалы будут переданы в суд для принятия процессуального решения.
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