Нелегальную партию сигарет задержали на казахстанско-кыргызской границе
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65 тысяч пачек сигарет Oris задержали на автомобильном пункте пропуска "Карасу". Товар нашли в грузовой машине, следовавшей из Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.
На табачных изделиях отсутствовали средства идентификации, предусмотренные для подакцизной продукции.
Для принятия процессуального решения все материалы будут переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области.
По сведениям из товаросопроводительных документов, авто следовало из Кыргызстана в Казахстан и перевозило железные уголки.
В ходе досмотра установлено, что фактически в машине перевозится более 15 тонн товаров народного потребления – одежда, украшения, косметика и другое.
Ранее сообщалось о том, что в морском порту Актау обнаружили крупную партию контрабандных сигарет из Ирана.