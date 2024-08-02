65 тысяч пачек сигарет Oris задержали на автомобильном пункте пропуска "Карасу". Товар нашли в грузовой машине, следовавшей из Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.

На табачных изделиях отсутствовали средства идентификации, предусмотренные для подакцизной продукции.

Для принятия процессуального решения все материалы будут переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области.

По сведениям из товаросопроводительных документов, авто следовало из Кыргызстана в Казахстан и перевозило железные уголки.

В ходе досмотра установлено, что фактически в машине перевозится более 15 тонн товаров народного потребления – одежда, украшения, косметика и другое.

Ранее сообщалось о том, что в морском порту Актау обнаружили крупную партию контрабандных сигарет из Ирана.