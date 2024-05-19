Нелегальную партию перепелиных яиц из Китая задержали в Жетысу

Ветеринарные инспекторы контрольного поста "Нур-Жолы" в области Жетысу задержали автотранспорт с грузом перепелиных яиц, следовавший из Китайской Народной Республики, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в комитете ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана.

В ходе осмотра выяснилось, что груз из 360 яиц перевозился без необходимых ветеринарных сертификатов и разрешений на ввоз.

"Этот случай подчеркивает важность работы шести ветеринарных контрольных постов, расположенных на автомобильных пунктах пропуска на границе Казахстана с Китаем. В штатном режиме функционируют следующие посты: "Бахты", "Майкапчагай", "Қалжат", "Алаколь", "Нур-Жолы" и "МЦПС Хоргос". Их задача — охранять территорию Республики Казахстан от особо опасных болезней животных и поддерживать эпизоотическое благополучие страны", — отмечается в сообщении ведомства.

Нелегальный груз уничтожили в соответствии с правилами утилизации и уничтожения пищевой продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья человека и животных. На водителя автотранспорта был наложен штраф согласно Кодексу РК "Об административных правонарушениях".