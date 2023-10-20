Нелегальное проникновение на шахты: наказаны около 4 300 человек

В Казахстане за незаконное проникновение на шахты привлекли к административной ответственности 4 295 человек за пять лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

"С начала года в шахтах погибло 3 нелегальных старателя. За последние 5 лет за незаконное проникновение на шахты к административной ответственности по ст.506 КоАП привлечено 4 295 лиц, из них повторно - 480 лиц, более 3-х раз - свыше 100 человек", - сообщили в прокуратуре.

К примеру, в текущем году в результате взрывной волны погиб незаконный старатель, который ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Кроме того, лишь за последние 2 года начаты 8 досудебных расследований за незаконные проникновения на охраняемые объекты.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с требованиями действующего законодательства за незаконное проникновение на опасный производственный объект предусмотрена административная ответственность по статье 506 КоАП и уголовная ответственность по статье 269-1 УК РК, санкция статьи, которой предусматривает от семи до десяти лет лишение свободы.