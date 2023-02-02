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Некоторым стипендиатам программы "Болашак" сократили срок отработки
Cтипендиатам программы "Болашак", имеющим грант на академическое обучение от зарубежного вуза, работодателя или организации, с 2023 года срок обязательной трудовой отработки сокращён на один год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр международных программ (ЦМП).
"В этом году усовершенствованы правила отбора кандидатов на стипендию "Болашак". Теперь в конкурсе могут также участвовать претенденты, имеющие грант на академическое обучение от зарубежного вуза или организации. Срок отработки для таких стипендиатов будет уменьшен с пяти до четырёх лет в городах Астана, Алматы и Шымкент, с трёх до двух лет – в других регионах страны", - сказал председатель правления ЦМП Ануар Жангозин.
Он отметил, что программа "Болашак" будет покрывать расходы стипендиата на проживание, питание, медицинскую страховку, авиаперелёт, визовые сборы, приобретение учебных материалов. Это увеличит возможности для казахстанцев, а также позволит существенно сэкономить бюджетные средства.
Претенденты с наличием гранта на обучение в ведущем зарубежном вузе для участия в конкурсе по программе "Болашак" должны предоставить копии документов, подтверждающих зачисление на академическое обучение на безвозмездной основе. Грант должен покрывать весь период академического обучения.
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