Некоторым мигрантам запретят браки в России
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В регламент предоставления услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния в России внесут изменения. Вскоре работники ЗАГСа будут проверять факт нахождения иностранцев или лиц без гражданства в реестре контролируемых лиц и смогут отказать паре в заключении брака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минюст РФ.
Проверка будет осуществляться при приёме заявления о заключении брака, а также в день проведения государственной регистрации брака. Нахождение заявителя в указанном реестре будет считаться основанием для отказа в предоставлении услуги по государственной регистрации брака.
Положения, касающиеся проверки нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства в реестре, вступят в силу с 5 февраля 2025 года.
В августе 2024 года Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" дополнен статьёй 31.2, согласно которой учёт иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации и не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в РФ, осуществляется путём внесения сведений о них, в том числе персональных данных, в Реестр контролируемых лиц.
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