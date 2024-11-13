Некоторым мигрантам запретят браки в России

Проверка будет осуществляться при приёме заявления о заключении брака, а также в день проведения государственной регистрации брака. Нахождение заявителя в указанном реестре будет считаться основанием для отказа в предоставлении услуги по государственной регистрации брака.

Положения, касающиеся проверки нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства в реестре, вступят в силу с 5 февраля 2025 года.

В августе 2024 года Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" дополнен статьёй 31.2, согласно которой учёт иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации и не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в РФ, осуществляется путём внесения сведений о них, в том числе персональных данных, в Реестр контролируемых лиц.