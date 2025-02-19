В Бухар-Жырауском и Осакаровском районах Карагандинской области в пилотном режиме запустили проект "Қайта бастау", чтобы помочь людям, имеющим задолженности по кредитам, передаёт BaigeNews.kz.

"Қайта бастау" – проект, в рамках которого для людей с долгами по кредитам проводят уроки финансовой грамотности, помогают найти постоянную работу и получить от банков индивидуальные и комфортные условия возврата долга.

Участвовать в этой программе могут заёмщики с задолженностью по кредитам от 90 дней и более. При этом сумма займа значения не имеет. Однако если у человека несколько займов в разных банках и микрофинансовых организациях, то к участию его не допустят.

Отделы занятости и социальных программ заключают с участниками индивидуальные договоры, где прописывают все шаги, необходимые для того, чтобы выйти из сложной финансовой ситуации.

В первую очередь нужно пройти курс финансовой грамотности. Его проводят по проекту "Қарызсыз қоғам" от партии Amanat. Заниматься можно как в онлайн, так и в офлайн-формате.

Затем должнику, если это необходимо, помогают устроиться на работу. Для этого задействуют сразу несколько социальным программ, успешно работающих в области. Среди них – социальные рабочие места, молодёжная практика, проекты "Контракт поколений", "Серебряный возраст" и "Алтын жас", общественные работы и гранты для реализации бизнес-идей.

Заключительный этап проекта "Қайта бастау" – получение от банка или микрофинансовой организации индивидуальных условий погашения кредита. В этом участникам, прошедшим обучение и нашедшим работу, помогают специалисты отделов занятости и социальных программ.

Для того чтобы стать участником проекта "Қайта бастау", необходимо обратиться в акимат сельского округа или отделы занятости и социальных программ.

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