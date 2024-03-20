Некоторым казахстанцам хотят запретить участвовать в азартных играх
Сегодня, 12:11
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Сегодня, 12:11Сегодня, 12:11
123Фото: Getty Images
Депутаты Мажилиса приняли в работу проект закона, которым предусматривается введение запрета на участие в азартных играх для физлиц, состоящих в едином реестре должников, передаёт BaigeNews.
Рассматривается также ужесточение требования к размещению и распространению рекламы букмекерских контор и тотализаторов, запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензии.
Сопутствующими поправками предусматривается введение административной ответственности в виде штрафа от 300 до 1000 МРП для организаторов игорного бизнеса.
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