Некоторым казахстанцам хотят запретить участвовать в азартных играх

Депутаты Мажилиса приняли в работу проект закона, которым предусматривается введение запрета на участие в азартных играх для физлиц, состоящих в едином реестре должников, передаёт BaigeNews.

Рассматривается также ужесточение требования к размещению и распространению рекламы букмекерских контор и тотализаторов, запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензии.

Сопутствующими поправками предусматривается введение административной ответственности в виде штрафа от 300 до 1000 МРП для организаторов игорного бизнеса.