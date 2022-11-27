Некоторые жители Усть-Каменогорска ждали центрального отопления 22 года

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Жители нескольких домов на улице Щербакова ждали центрального отопления 22 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Проблемы у жителей улицы Щербакова начались после того, как Усть-Каменогорский кирпичный завод, который обеспечивал многоэтажки теплом, объявил себя банкротом. В начале 2000-х годов эти дома оборудовали теплофонами за счет бюджета. Однако отапливаться электричеством — удовольствие недешевое. Поэтому люди из года в год поднимали вопрос о подключении домов к центральному отоплению.

"Весной на встрече с акимом города инициативная группа жителей вновь подняла этот вопрос. И тогда аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар пообещал, что в этом году людям проведут отопление. Жители не верили… Но их заверили, что Новый год они будут встречать с центральным отоплением. Так и выйдет!" — рассказала директор филиала № 10 Центра территориального управления Роза Мамырбаева.

Уже в ноябре тепло подали в первые многоквартирники. На данный момент к отоплению подключены дома №№ 20, 19, 21. На очереди еще пять домов. Работы планируется завершить в ближайшее время.

Как объяснили в ЦТУ №10, сами жители потратили средства лишь на приобретение радиаторов. При этом тем, кто находится в трудном материальном положении, купить нагревательные приборы помогли городские власти и спонсоры.