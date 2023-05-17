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Некоторые виды казахстанских удобрений смогут экспортировать только производители
Постановлением правительства Казахстана утверждён перечень отдельных видов удобрений, экспорт которых смогут осуществлять только их производители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz. Мера принимается для борьбы с вывозом данной продукции за пределы республики и поддержки отечественных сельхозпроизводителей.
"Речь идёт о таких видах удобрений, как нитрат аммония и аммофос, которые очень востребованы у аграриев. Для насыщения ими внутреннего рынка, что особенно важно в весенне-полевой сезон, правительство страны осуществляет субсидирование их стоимости в размере 50 процентов. Вместе с тем низкими ценами пользуются и перекупщики. Так, таможенные органы фиксируют факты экспорта субсидируемых удобрений казахстанского происхождения другими субъектами рынка, помимо их производителей. Это приводит к снижению обеспеченности отечественных аграриев", - пояснили в кабмине.
В связи с этим правительством принято решение предоставить исключительное право на экспорт данных видов удобрений только их производителям. Вместе с тем потребность отечественных аграриев будет обеспечиваться в приоритетном порядке согласно заявкам акиматов регионов.
Отмечается, что на основании принятого постановления будет разработан ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок выдачи соответствующих лицензий. Лицензиаром определён Комитет индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.
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