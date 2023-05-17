Некоторые виды казахстанских удобрений смогут экспортировать только производители

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Постановлением правительства Казахстана утверждён перечень отдельных видов удобрений, экспорт которых смогут осуществлять только их производители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz. Мера принимается для борьбы с вывозом данной продукции за пределы республики и поддержки отечественных сельхозпроизводителей.

"Речь идёт о таких видах удобрений, как нитрат аммония и аммофос, которые очень востребованы у аграриев. Для насыщения ими внутреннего рынка, что особенно важно в весенне-полевой сезон, правительство страны осуществляет субсидирование их стоимости в размере 50 процентов. Вместе с тем низкими ценами пользуются и перекупщики. Так, таможенные органы фиксируют факты экспорта субсидируемых удобрений казахстанского происхождения другими субъектами рынка, помимо их производителей. Это приводит к снижению обеспеченности отечественных аграриев", - пояснили в кабмине.

В связи с этим правительством принято решение предоставить исключительное право на экспорт данных видов удобрений только их производителям. Вместе с тем потребность отечественных аграриев будет обеспечиваться в приоритетном порядке согласно заявкам акиматов регионов.

Отмечается, что на основании принятого постановления будет разработан ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок выдачи соответствующих лицензий. Лицензиаром определён Комитет индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.