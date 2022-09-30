Некоторые требования госорганов приводят к дефициту продовольственных товаров - эксперт

Фото: pixabay.com

В сфере предпринимательской деятельности существуют такие требования, которые не просто вредят бизнесу, но и влекут за собой дефицит продовольственных товаров, считает заместитель председателя правления ОЮЛ "Союз торговых сетей Республики Казахстан" Эльбеги Абдиев, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер высказался о пересмотре требований к бизнесу в сферах торговли, общественного питания и защиты прав потребителей.

"Существуют такие требования, которые не только вредят бизнесу, они влекут за собой дефицит продовольственных товаров, в некоторых случаях видим такую практику. Это касается, в частности, предельных цен, когда в каком-то регионе местный исполнительный орган устанавливает предельные цены, торговым точкам зачастую приходится убирать товары с полок. Потому что определили предельные цены, когда цена закупа, поставки товаров от поставщиков гораздо выше той цены, которая на полках", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, есть очень много неоправданных требований, особенно в сфере санэпидемрегулирования в отношении субъектов бизнеса.

"Пока государство не пересмотрит свои требования к бизнесу, переход бизнеса из серой зоны в белую не произойдет. Потому что доля цивилизованной розницы белого бизнеса составляет 35 процентов, а 65 процентов - это серая розница, которая чеки не даёт. Им легче работать в сером, нежели платить налоги и работать в белом", - сказал Эльбеги Абдиев.

Налоги - это одна из важнейших проблем, отметил он.

"Если работодатель хочет платить налоги, то порядка 32 процентов придётся заплатить государству в виде налогов. Немногие готовы платить сверхвысокий налоговый бюджет. Если государство хочет, чтобы заработная плата у населения поднималась, то государству следует пересмотреть налоги на заработную плату", - заключил эксперт.









