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  • Некоторые районы на севере Казахстана пострадали от засухи
pkzsk.info Сегодня, 06:29
86
Фото: pkzsk.info

Некоторые районы на севере Казахстана пострадали от засухи

Фермеры пострадавших от засухи районов Северо-Казахстанской области предлагают объявить на их территории режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Несмотря на то, что область отчиталась о хорошем урожае, в некоторых районах области, в том числе с приграничным к Омской области России районе имени М. Жумабаева, урожай пшеницы не радует аграриев. У самих аграриев, некоторые с гектара собирают по 2-4 центнера. Это катастрофически мало, так как только 2 тонны семян уходит на эту площадь для посева. Мало в этих районах сена и соломы, по кормам тоже плохая ситуация.

Если власти области ничего не предпримут и пустят ситуацию на самотек, как это часто бывает, то посевная 2023 года для многих фермеров будет очень непростой. Ситуация, как любит говорить аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, требует ручного управления.

У аграриев, пострадавших от засухи районов СКО, сейчас масса вопросов. Они думают, как продержаться зиму и не потерять людей, на что посеяться весной и закупить гербициды. Отсутствие денег не позволит купить удобрения и нормальные семена. Даже крепким хозяйствам сейчас нелегко. Если в прошлом году была неплохая прибыль и можно было построить новый мехток или купить технику, то в этом году фермерам не до развития, хоть бы выжить.

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#СКО #урожай
Сегодня, 06:29
86
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