Администрация президента Дональда Трампа в минувший вторник приняла решение о восстановлении как минимум шести недавно отмененных программ зарубежной помощи США, направленных на экстренную продовольственную помощь, сообщили Reuters шесть источников, знакомых с ситуацией, передаёт BaigeNews.kz.

Этот быстрый разворот событий, спустя всего несколько дней после отмены программ, подчеркивает стремительность решений Трампа по сокращению зарубежной помощи. Это привело к тому, что некоторые программы сначала отменялись, потом восстанавливались, а затем снова сокращались, что нарушало работу международных гуманитарных операций.

Исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Джереми Льюин, ранее упомянутый как член департамента эффективности правительства миллиардера Илона Маска, отправил сотрудникам внутреннее письмо с просьбой вернуть отмененные программы.

Льюин попросил восстановить финансирование для Всемирной продовольственной программы в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре, как сообщили пять источников, знакомых с этим вопросом.

Кроме того, администрация возобновила четыре программы для Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе, отметили два источника.

"Извините за все эти перемещения по грантам", - сказал Льюин во внутреннем письме, которое было увидено Reuters. "Здесь много заинтересованных сторон, и нам нужно лучше уметь балансировать эти конкурирующие интересы - это моя ошибка, и я беру на себя ответственность", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что 151,8 млн долларов получил Казахстан от USAID за последние 10 лет. Почти половина этих средств была направлена на базовое здравоохранение, что подчеркивает важность этой сферы для развития Казахстана.