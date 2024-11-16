Некоторые предприятия ВКО изменили график работы из-за перевода времени

В ВКО некоторые предприятия изменили график работы в связи с переводом времени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Отмечается, от этого решения пострадали жители востока страны, где солнце и без того закатывается раньше всех. А некоторые профессии сильно зависят от совпадения светового дня с рабочим временем. В этом году ТОО "Kurylys Group RK" делало средний ремонт 10-30 километров Риддерской трассы и участок за 48 километром трассы на Семей.

"У нас световой день по факту уменьшился, так что пришлось менять организацию работ, — комментирует директор предприятия Александр Андрейчук. — Раньше начинали работу с семи, в этом году с шести часов утра. Некоторые заказчики нам предлагали начинать ещё раньше, но это уже вообще невозможно. Все структуры работают с восьми-девяти часов. Создаются большие сложности для взаимодействия с ними".

По его словам, вахтовым методом рабочие предприятия начинают работать только на расстоянии 70 км от города. У них было меньше, поэтому люди ночевали дома.

"Чтобы нам застать световой день, они вынуждены были вставать часа в четыре утра. Усталость копится. А труд дорожников и так не из лёгких. Кстати, больше ошибок делают. А при работе с техникой это очень опасно. Пришлось перестраивать режим работы не только людей, но и техники. В связи с этим расходы увеличились примерно на 5-7 процентов. Производительность труда удавалось сохранять за счёт того, что мы людей вывели на работу раньше. В нашей сфере перевод времени условия труда ухудшил. И так у нас короткий сезон дорожных работ. Да ещё час времени украли", – отметил Александр Андрейчук.

Компания "VK Development group", строящая дома в микрорайоне Нурлы жол, напротив, пока не решается изменить рабочий график. Интересы людей слишком сильно затрагиваются. Рабочий день у строителей традиционно начинается с восьми утра и продолжается дотемна.