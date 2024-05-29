Некоторые игрушки запретят в Казахстане

В Казахстане ужесточат требования к игрушкам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии.

Сообщается, что соответствующие изменения вносятся в технический регламент Таможенного союза, они вступят в силу до конца текущего года.

"На рынке ассортимент игрушек постоянно расширяется, появляются новые виды игрушек и данные изменения в регулировании призваны учесть эволюцию игрушечной индустрии и обеспечить безопасность в использовании современных игрушек", – отметили эксперты Координационного центра технического регулирования КазСтандарта.

Так, в регламент добавлены новые категории игрушек, такие как ароматизированные и мягконабивные игрушки, погремушки, летающие игрушки, набор для изготовления парфюмерно-косметической продукции (косметический набор), электромеханическая игрушка, устройство воспроизведения фонограмм, набор для развития вкусовых навыков (вкусовой набор) и другие.

Будет введён запрет на использование при изготовлении игрушек определённых материалов, в частности, натурального меха, кожи, стекла, фарфора и ворсованных материалов (резины, картона и бумаги), а также набивочных гранул размером 3 мм и менее без внутреннего чехла в игрушках для детей до 3 лет.

Вводятся: запрет на утечку жидкого наполнителя, ограничение на содержание твёрдых или острых инородных предметов в наполнителе мягконабивных игрушек. Также продавцы будут обязаны предоставлять собственную упаковку для игрушек, которые поставляются вместе с пищевыми продуктами или продаются вместе с ними.