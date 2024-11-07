Некоторые дороги открыли для движения в Казахстане
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"В Актюбинской области участок автодороги "Актобе-Атырау-гр.РФ" км 12-250; в Актюбинской области участок автодороги "Актобе-Мартук-гр.РФ" км 23-64; в Акмолинской области участок автодороги "Екатеринбург-Алматы" км 1006-1114; в Актюбинской области участок автодороги "Самара-Шымкент" км 776-834; в Актюбинской области участок автодороги "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 259-389; в Акмолинской области участок автодороги "Кокшетау-Атбасар" км 47-184; в Акмолинской области участок автодороги "Астана-Петропавловск" км 18-232; в Акмолинской области участок автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерти" км 16-200; в Павлодарской области участок автодороги "Астана-Ерейментау-Шидерти" км 200-254; в Костанайской области участок автодороги "Жезказган-Петропавловск" км 339-377", - говорится в сообщении.
7 ноября 2024 года в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркистанской, Карагандинской, Костанайской и Кызылординской областях, а также в области Абай местами ожидается снег.
"В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - добавили в "КазАвтоЖол".
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