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Лента новостей

Константина Шелкова Вчера, 23:18
270
Вчера, 23:18
270
Фото: Константина Шелкова

Некоторые дома снова отключат от отопления в Экибастузе

Отключение планируется провести для замены участка тепловой сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации городского акимата,  27 декабря с 9 до 15 часов будет отключена внутриквартальная тепловая сеть от пересечения улиц Строительная – Павлова в сторону Инженерного проезда, 24 для замены участка тепловой сети. 

Теплоснабжение будет отсутствовать в частных жилых домах по ул. Молдагуловой, 22, 24/б, 26, Инженерный проезд, 11, 13, 3/1, 4, а также у юридических лиц по адресам: ул. Момышулы,  23, 29, Молдагуловой, 22.

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#отопление #Экибастуз #отопительный сезон
BaigeNews.kz
Вчера, 23:18
270
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