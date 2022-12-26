Некоторые дома снова отключат от отопления в Экибастузе

Фото: Константина Шелкова

Отключение планируется провести для замены участка тепловой сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



По информации городского акимата, 27 декабря с 9 до 15 часов будет отключена внутриквартальная тепловая сеть от пересечения улиц Строительная – Павлова в сторону Инженерного проезда, 24 для замены участка тепловой сети.



Теплоснабжение будет отсутствовать в частных жилых домах по ул. Молдагуловой, 22, 24/б, 26, Инженерный проезд, 11, 13, 3/1, 4, а также у юридических лиц по адресам: ул. Момышулы, 23, 29, Молдагуловой, 22.