"Некоторые деятели сознательно сгущают краски" - Герой Труда из Экибастуза

"Как вы знаете, в моем родном Экибастузе произошла авария на ТЭЦ. Сейчас основные проблемы уже позади. Читая соцсети, тем не менее, некоторые думают, что у нас полный коллапс и чуть ли не конец света. Понятное дело, что многие ориентируются на старые видеозаписи, фото и сообщения. Некоторые деятели сознательно сгущают краски. Но не надо передергивать и нагнетать негатив! В городе почти 700 многоэтажек, без тепла оказались 71, то есть около 10% от общего количества", - написал Арменов в Facebook.

По его словам, сейчас тепло подано во все дома, которые остались без отопления во время аварии на ТЭЦ. Герой Труда отметил, что вышедшие из строя радиаторы заменяются, будет выплачена компенсация за ущерб, делается перерасчет за свет и тепло.