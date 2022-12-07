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Сегодня, 16:54
206
206Фото: со страницы Рышата Амренова в Facebook
"Некоторые деятели сознательно сгущают краски" - Герой Труда из Экибастуза
Житель Экибастуза, Герой Труда Рышат Амренов обратился к казахстанцам. Он попросил соотечественников не верить всему негативному, о чем говорят и пишут про его родной город, передает BaigeNews.kz.
"Как вы знаете, в моем родном Экибастузе произошла авария на ТЭЦ. Сейчас основные проблемы уже позади. Читая соцсети, тем не менее, некоторые думают, что у нас полный коллапс и чуть ли не конец света. Понятное дело, что многие ориентируются на старые видеозаписи, фото и сообщения. Некоторые деятели сознательно сгущают краски. Но не надо передергивать и нагнетать негатив! В городе почти 700 многоэтажек, без тепла оказались 71, то есть около 10% от общего количества", - написал Арменов в Facebook.
По его словам, сейчас тепло подано во все дома, которые остались без отопления во время аварии на ТЭЦ. Герой Труда отметил, что вышедшие из строя радиаторы заменяются, будет выплачена компенсация за ущерб, делается перерасчет за свет и тепло.
"Работа проделана колоссальная и она продолжается. Уверен, что виновные в случившемся будут наказаны, и мы – экибастузцы - будем пристально следить за разбирательством. Хочу также поблагодарить за сплоченность и поддержку жителей павлодарщины и всех казахстанцев! Желающих помочь больше, чем нуждающихся в помощи! Волонтеры, журналисты, бизнесмены, промышленные гиганты - вместе с нами! С вашей поддержкой мы преодолеем трудности! Всем большое спасибо!", - сообщил о в своем обращении к казахстанцам.
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