Неконтролируемый рост населения создаёт дисбаланс в экономике крупных городов - Миннацэкономики

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Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил на правительственном часе в Парламенте законопроекты о развитии агломераций. В своём докладе он отметил, что основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является неконтролируемый рост населения крупных городов и прилегающих к ним территорий, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным министра, в агломерациях страны произошёл дисбаланс в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами.

"Так за 10 лет население Астаны увеличилось на 59 процентов, Алматы на 37 процентов, Шымкента на 67 процентов. Рост численности населения крупных городов порождает ряд проблем, такие как нагрузка на все виды инфраструктуры, хаотичная застройка окраин, отсутствие, либо несоблюдение ПДП, нехватка транспорта и как следствие отсутствие продуманной транспортной системы, не соблюдение баланса жилых, социальных, общественно-деловых, промышленных и других объектов, точечная застройка, высокий уровень преступности и другое", - сказал министр.

По его мнению, основной причиной нескоординированного развития территорий стало отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей развитие агломераций, и в связи с этим назрела необходимость законодательного разделения функций между городом-центром и его пригородной зоной.

"Наличие законодательного урегулирования вопросов развития агломераций позволило бы обеспечить единое пространственное планирование на территории агломераций, внедрить механизмы управления и в целом, "чёткие правила" реализации совместных проектов. Основанием для разработки законопроектов является ряд поручений Главы государства. Так, Главой государства в своём Послании народу Казахстана от первого сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны" поручено разработать Закон "О развитии агломераций". При этом Главой государства на заседании Высшего совета по реформам от пятого 2022 года поручено обеспечить принятие данного законопроекта до конца текущего года. Глава государства в рамках недавнего рабочего визита в Алматы 15 ноября ещё раз отметил, что законопроекты будут приняты до конца года", - заявил Алибек Куантыров.

Учитывая международный опыт, министерство разрабатывало законопроекты совместно с экспертами Всемирного банка.

"Есть практика стран, которые используют подходы, основанные на добровольной инициативе снизу, или механизмы координации. Например, как в США и Канаде разрешают местным органам управления создавать ассоциации, советы городских агломераций и так далее, таким образом передают решение вопросов в ведение местных муниципалитетов. Так, основным законопроектом вводится дефиниция термина "агломерация" и критерии определения агломераций. Формирование состава агломерации осуществляется уполномоченным органом по развитию агломераций и утверждается постановлением Правительства РК. Так, приказом Министра национальной экономики будут утверждены Правила включения населенных пунктов в состав агломераций и ведения их перечня, которыми будут определены критерии отнесения населенных пунктов к агломерациям", - сообщил министр.

Основными критериями определения агломераций станут:

административный статус города-центра;

демографическая ёмкость;

логистический потенциал;

экономический потенциал.

"После принятия законопроекта, в соответствии с данными критериями, в качестве "агломераций" будут определены системы населённых мест с центрами в городах Алматы, Астана, Шымкент, Актобе и, возможно, Караганда", - отметил он.

Законопроектом также будет внедрена новая модель управления агломерациями. На республиканском уровне вопросы по развитию агломераций будут выноситься на рассмотрение Совета по агломерациям, который станет консультативно-совещательным органом при Правительстве. На региональном уровне будут созданы Местные советы агломераций, как площадки взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области для решения конкретных вопросов скоординированного развития территории агломерации.

В состав местного совета агломерации могут входить представители МИО и маслихатов столицы или города республиканского значения, прилегающей области, населенные пункты которой входят в агломерацию, а также представители Национальной палаты предпринимателей и неправительственных организаций.

"Так, в соответствии с основным законопроектом акиматы столицы, городов республиканского значения и прилегающих областей будут участвовать в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации, подготовке и подписании соответствующего соглашения. Также акиматы будут участвовать в создании и деятельности местного совета агломерации, разработке комплексного плана развития агломерации. Данные полномочия позволят преодолеть дисбалансы в экономическом развитии между городом-центром и пригородной зоной", - подытожил он.

Предусматривается, что местные исполнительные органы Астаны, Алматы и Шымкента будут: