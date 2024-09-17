Некому работать на полях – рисоводы Казахстана бьют тревогу из-за дефицита кадров

Основное производство риса в Казахстане приходится на Кызылординскую область. В последние несколько лет из-за маловодья реки Сырдарья крестьянским хозяйствам пришлось сократить посевные площади. Фермеры с большим трудом собирали урожай, но в этом году сезон сложился удачно. Проблем с поливной водой не было, аграрии были обеспечены ГСМ и минеральными удобрениями. Уборочная кампания стартовала в середине августа. Сейчас главная задача – собрать урожай без потерь и в срок задолго до заморозков. Корреспондент BaigeNews.kz побывала в хозяйствах и узнала, какие проблемы волнуют местных крестьян.

Крестьянское хозяйство "Магжан и К", которое расположено в ауле имени Наги Ильясова Сырдарьинского района, считается самым крупным производителем риса в Кызылординской области. Сейчас здесь работают свыше 300 фермеров, большинство из них – местные жители. С ранней весны аграрии начинают работу в поле, они хорошо знают своё дело. Фермеры отдают предпочтение таким сортам риса как "Элита", "Лидер", "Патриот", "Яхант" и "Айсара".

"Сейчас уборочная кампания идёт полным ходом. В этом году мы засеяли рис на 4000 гектарах земли. Также выращиваем пшеницу и солодку. Трудностей с техникой нет, весной при государственной поддержке обновили автопарк. В прошлом году мы собрали 80 центнеров с каждого гектара, в этом году должно быть не ниже", – говорит исполнительный директор ТОО "Магжан и К" Еркебулан Ералиев.

На данный момент фермеры данного хозяйства собрали 40 процентов урожая. Техника работает в поле с раннего утра до глубокой ночи. Благо, погода пока не подводит. Собранный урожай отправляют на местный рисоперерабатывающий завод, а там уже продукция уходит потребителям. Больше половины риса "Магжан и К" отправляет на экспорт: в соседних странах очень большой спрос на кызылординскую продукцию.

"Последние несколько лет была большая проблема с водой. Мы выращивали рис на свой страх и риск, приходилось сокращать посевные площади. В начале сезона нам говорили, что могут быть проблемы с маловодием, однако прогнозы не подтвердились. Сейчас наши аграрии в приподнятом настроении, ожидаем богатый урожай. Большинство гектаров риса были выровнены при помощи лазерных установок. Данная технология доказала свою эффективность в экономии воды и повышении урожайности", – утверждает Еркебулан Ералиев.

По словам руководителя крестьянского хозяйства, с каждым годом остро ощущается дефицит кадров в сельскохозяйственной сфере. Особенно не хватает механизаторов и комбайнёров. Приходится приглашать специалистов из других регионов.

"В нашем крестьянском хозяйстве в основном работают жители аула Наги Ильясов. Есть целые династии рисоводов. Проблем с водниками нет, однако ощущается дефицит технических специалистов. Молодёжь в основном хочет работать в городе, что, конечно же, огорчает. Нам нужны профессиональные трактористы, механизаторы и комбайнёры", – признаётся Ералиев.

Фермеры Жалагашского района тоже в ожидании рекордного урожая. Так, крестьянское хозяйство "Құрманбай ата" засеяло рисом 1300 гектаров земли. Сейчас они собрали больше 30 процентов урожая. Фермеры очень довольны этим сезоном.

"Мы выращиваем рис много лет. Наши аграрии живут этим делом, благодаря ему содержат свои семьи. В этом году показатели очень хорошие. Особенно радует российский сорт риса "Каурис". Главное – проблем с водой не было, для риса это очень важно", – говорит бригадир крестьянского хозяйства Калдашбай Нурмаханов.

Агросфера – одно из важных направлений развития Кызылординской области. В этом году для государственной поддержки крестьянских хозяйств региона из местного бюджета было выделено пять миллиардов тенге. Фермеры получили льготные ГСМ и минеральные удобрения. В этом году на полив сельскохозяйственных культур потребовалось 3,7 миллиарда кубометров воды.

"Наши фермеры показали высокий уровень профессионализма. На сегодняшний день предварительный показатель урожая по области 50 центнеров с гектара. По сравнению с прошлым годом это на один центнер больше. Рис был засеян на 85 600 гектарах земли, на 25 тысячах гектаров урожай уже собран, это 32 процента. К концу первой декады октября аграрии завершат уборочную кампанию", - прокомментировал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области Талгат Дуйсебаев.

Ранее BaigeNews.kz сообщал об увеличении оттока населения из Кызылординской области в этом году. В основном переезжает молодёжь. Местные жители связывают это с безработицей и низкой оплатой труда.

Фото: Айнагуль Манабаева