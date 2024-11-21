Некому отшивать: дизайнеры заявляют о дефиците кадров и просят государство вмешаться

Швейная отрасль в Казахстане в последние годы столкнулась с серьёзной проблемой – кадровым голодом. На фабриках, в ателье не хватает квалифицированных швей, закройщиков и других специалистов. Подробнее об этом корреспонденту BaigeNews.kz рассказали участники рынка.

Согласно проведённому в 2021-2022 годах НПП "Атамекен" анализу, в швейной отрасли Казахстана имелся дефицит кадров, в том числе швей, механиков швейного оборудования и модельеров-конструкторов. Швеи и в 2024 году входят в число наиболее востребованных на рынке труда.

В вузах по направлению текстильной отрасли обучается небольшое число студентов. Например, в Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова (КазНАИ) в Алматы в 2024 году на специальность Fashion-moda поступило 15 человек, на специальность "Дизайн костюма" – девять человек. За 10 лет количество выпускников кафедры составило 189 человек, из них 92% трудоустроены по специальности, 8% находятся в декретном отпуске по уходу за ребёнком.

Известный отечественный дизайнер Аида Кауменова отмечает, что модная индустрия в Казахстане активно развивается, но она сталкивается с серьёзным дефицитом кадров.

"Несмотря на растущий спрос на дизайнерскую одежду и количество молодых специалистов, в производственной части бизнеса ощущается недостаток профессионалов, способных поддерживать этот процесс. Сегодня много людей хотят открыть модный бизнес, но мало специалистов, готовых работать в этих компаниях. Это связано с тем, что в своё время такие профессии не пользовались популярностью: многие выбирали юриспруденцию, экономику, маркетинг, нефтяное дело. В итоге образовался дефицит работников, занятых в производственном процессе. Сейчас дизайнеров стало больше, но специалистов, которые могли бы их поддерживать, не хватает", – отмечает Аида Кауменова.

По её мнению, проблема нехватки квалифицированных специалистов в индустрии моды существует давно вследствие того, что отсутствие спроса сформировало недостаточное предложение.

"Для меня каждый работник в команде очень ценен. Чтобы удерживать сотрудников, важна ответственность руководителя. Важно вовремя выплачивать зарплату, оплачивать налоги, обеспечивать хорошие условия труда. Заинтересованность и хорошее отношение помогают удерживать специалистов, текучка кадров у меня практически отсутствует. Я думаю, сейчас профессии, связанные с шитьём и модой, будут больше востребованы, и люди начнут активно учиться в техникумах и училищах", – говорит Аида Кауменова.

По словам дизайнера, сейчас на рынке особенно нужны узкоспециализированные специалисты, такие как конструкторы и технологи, и за такие кадры работодатели держатся.

По мнению основателя Kazakhstan Fashion Week и конкурса молодых дизайнеров Open Way дизайнера Алексея Чжена, нехватка квалифицированных работников осложняет ситуацию на предприятиях и создаёт препятствия для развития отрасли в целом. А производителям с ростом потребностей рынка необходимо более активно привлекать специалистов различного профиля.

"Это комплексная проблема: рабочие профессии в целом непопулярны и как и у производства, так и в ателье кадров не хватает во всех направлениях. Мы работаем с учебными заведениями, и выпускники часто уходят в другие профессии, получив диплом. И это не только статистика факультетов швейного производства, это повсеместная проблема. Предприятия лёгкой промышленности берут и на обучение, и на стажировку студентов, к примеру, Zibroo, но мы все видим, что остро необходимо государственное участие в поддержке молодёжи и производства. Да, это есть в теории, но на практике мы с этим не сталкиваемся", – говорит Алексей Чжен.

Он вспоминает, что 20 лет назад, когда стартовали показы Kazakhstan Fashion Week (тогда Almaty Fashion Week), с трудом можно было набрать для участия 5-10 казахстанских дизайнеров. Но сейчас основатели KFW практически отказались от международных участников, сделав исключение в этом юбилейном сезоне.

"Почти все дизайнеры в Казахстане – выходцы Kazakhstan Fashion Week или Open Way. Есть очень много талантливых людей, которые ежедневно и ежечасно доказывают своим трудом, насколько это сложная профессия. И для талантливых дизайнеров нужны хорошие рабочие кадры: швеи, закройщики, конструкторы, чтобы они могли развиваться в своём направлении. Наши дизайнеры умеют удивлять,многие из них уже покорили не только казахстанского потребителя, но и российского, азербайджанского, грузинского, европейского", – говорит Алексей Чжен.

Генеральный директор ТОО "КазСПО–N", автор бренда спортивной одежды Zibroo Елена Свечникова считает, что для решения проблемы нехватки квалифицированных специалистов необходимо поднимать престиж рабочих профессий.

"Мы сотрудничаем со всеми учебными заведениями Алматы, которые готовят кадры для лёгкой промышленности, обучаем сами на производстве. У нас прямо на фабрике функционирует школа по подготовке кадров zibroo school. Наши преподаватели обучают и швейному делу, и работе на любом оборудовании. Но текучесть кадров в производстве есть. Повышать уровень зарплат в лёгкой промышленности в соответствии с инфляционными процессами в стране, к сожалению, нет возможности. Молодое поколение не хочет работать на производстве, это не так просто. Госпрограмма поддержки молодёжи "Первое рабочее место" и тому подобные не работают. В этом году из 25 запрошенных вакансий, получили только две. Теоретически поддержка молодёжи есть, но практически её нет", – отмечает директор фабрики.

Она акцентировала внимание и на том, с какими сложностями сталкивается казахстанский производитель одежды, помимо нехватки кадров.

"В отличии от соседей, в Казахстане другие условия для формирования себестоимости продукции. Это налогообложение, стоимость коммунальных затрат, минут рабочего времени, отсутствие местного сырья для производства одежды, высокая стоимость аренды в ТРЦ, полное отсутствие поддержки со стороны правительства на внутреннем рынке, процветание в огромных размерах "теневого рынка". И несмотря на это, казахстанское производство одежды пытается как-то выжить", – говорит Елена Свечникова.

По её мнению, в настоящее время в Казахстане растёт число дизайнеров одежды: ежегодно в стране проходят более 10 модных показов, в которых участвуют дизайнеры как молодые, так и имеющие опыт покорения международных fashion-площадок. Но существуют проблемы с реализацией идей дизайнеров, то есть с организацией производства.

Перспектив для развития швейной индустрии в Казахстане она пока не видит, так как местным производителям сложно конкурировать с "теневым рынком" и решать проблему нехватки кадров.

"Поддержки этой важной социальной отрасли со стороны государства не происходит. Только тендера, госзаказы, которые частично и не шьются в стране. Необходим не только диалог с властью, но и конкретные действия по развитию отрасли", – считает Елена Свечникова.

Глава Национального объединения предпринимателей лёгкой промышленности Qaz Textile Industy Гулмира Уахитова подтвердила, что кадровый голод в текстильной индустрии действительно существует, и пояснила почему.

"По сути дизайнеры должны пользоваться услугами производственных предприятий для реализации своих идей. И для того, чтобы их осуществлять и развивать, нужен стабильный доход, на который можно содержать трудовой коллектив, оплачивать аренду магазина (шоу-рума). Это "длинные деньги". А для того, чтобы предприятие работало, нужны "короткие деньги", которые в основном обеспечивают госзаказы. Без них никуда. Даже, например, немецкий производитель модной одежды Hugo Boss поднялся на госзаказах, отшивая одежду для армии Гитлера. Ещё один пример: всем известная парфюмерная марка Guerlain сначала существовала в виде аптечного магазина, в подвале которого Герлен готовил свои первые ароматы, потом марка получила заказы для императорского двора. То есть на основе стабильных заказов можно развивать креативную индустрию, или нужно быть каким-то олигархом и вкладывать деньги в своё хобби, чтобы развивать креативную индустрию. У нас дизайнеры не разрабатывают коллекции, идущие в массы, потому что некому отшивать, они не могут масштабировать бизнес, у них хромает маркетинг. В целом наблюдается низкое потребление дизайнерской продукции", – говорит Гулмира Уахитова.

По её словам, производственные фабрики не имеют стабильного рынка сбыта, а его наличие позволило бы получать такой уровень дохода, чтобы была возможность привлекать и удерживать специалистов.

"Нестабильность в отрасли порождает низкие заработные платы, нет социальной защищённости, рабочие профессии считаются непрестижными. Зачем сидеть, скрючившись за машинкой, и получать 100 тысяч тенге, когда можно работать продавцом в магазине и получать даже больше", – отметила Гулмира Уахитова.

По её словам, государство выделяет огромные деньги на обучение кадров через различные госпрограммы, чтобы развивать рабочие специальности, но люди туда не идут, потому что эти профессии непрестижные и малооплачиваемые.

"Сегодня предприятие или фабрика сможет выплатить 80-100 тысяч тенге, а завтра, если нет госзаказа, не сможет. Тогда лучше пойти получить специальность IT-специалиста, ногти красить или в магазине торговать", – говорит эксперт отрасли.

Как решить проблему кадрового голода

Участники рынка считают, что для решения проблемы дефицита кадров в текстильной отрасли страны требуются срочные и конкретные меры с объединением усилий государства, образовательных учреждений и предприятий.

"Я сама активно сотрудничаю с университетами и колледжами, чтобы студенты могли проходить у меня практику и получать реальный опыт. Я считаю, что важно наладить плотное сотрудничество между производством и учебными заведениями. С одной стороны практика и стажировки помогают студентам понять реальные процессы на производстве, погружаясь в создание коллекций и работу команды, с другой – даёт возможность работодателям присмотреться к будущим кадрам", – считает Аида Кауменова.

Основатель KFW Алексей Чжен считает, что необходим запуск образовательных программ по подготовке специалистов для текстильной промышленности.

"Партнёрство между учебными заведениями и предприятиями может способствовать более эффективной адаптации выпускников к потребностям рынка труда.Также для уменьшения кадрового дефицита важно оказывать поддержку работникам, желающим переобучиться и приобрести новые навыки. Проведение курсов повышения квалификации и обучение на рабочем месте способствует увеличению числа квалифицированных специалистов в отрасли", – считает Алексей Чжен.

Генеральный директор ТОО "КазСПО–N" Елена Свечникова считает, необходимо наладить сотрудничество между госструктурами и фабриками по разработке коллекций для спортивных мероприятий олимпийского формата.

По мнению Гулмиры Уахитовой, чтобы отрасль развивалась, государство должно перевести её в число приоритетных, как это сделали в Китае, Турции, Узбекистане.