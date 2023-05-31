"Неклассическая бедность" - экономист о новом классе казахстанцев

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Разрыв между богатыми и бедными продолжает увеличиваться в Казахстане. На проблему социально-экономического неравенства многие годы в стране не обращали должного внимания, говорит экономист, ассоциированный процессор университета КАЗГЮУ Куат Акижанов. Однако всё чаще категорию бедных в одночасье могут пополнить и имеющие работу граждане. Все потому что их доходы, как правило, выше прожиточного минимума, из-за чего их и нельзя отнести к категории бедных, но стоит кормильцу заболеть, как вся семья становится нуждающейся. По словам эксперта, в пору говорить не о классической бедности, а о новом классе казахстанцев – "прекариате", чье положение всё время нестабильно, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам ассоциированного профессора Куата Акижанова, вопрос социально-экономического неравенство многие годы был просто запущен. А власти долгое время просто недооценивали всю серьёзность ситуации.

"В то время, когда, казалось бы, что некоторые казахстанцы наслаждаются экономическим ростом, выясняется, что у нас на сегодняшний день около 8 миллионов казахстанцев имеют задолженность перед банками и мирокредитными организациями. Восемь миллионов, задумайтесь! У нас все население - 20 миллионов. Это почти все работающие семьи имеют тот или иной кредит. Этот кредит берется, как многие политики пытаются представить, не из-за того, что люди финансово-безграмотные. А именно из-за того, что у большинства населения доходы очень низкие", - говорит экономист.

И даже тем, кто имеет работу, большую часть бюджета приходиться тратить на покупку продуктов питания. Потому что зарплаты, продолжает рассуждать Куат Акижанов, такие низкие. При этом, задолженность по кредитам казахстанцев, отмечает он, достигла 14 триллионов тенге и это - колоссальная сумма. Поэтому нужно пересматривать экономическую политику. Об этом говорил и президент, и научное сообщество.

"Технократы и чиновники, которые занимаются социальной политикой, должны слышать и использовать рекомендации научного сообщества. Казахстан - не первая и, к сожалению, не последняя страна, где эти проблемы существуют. Это хорошо известные вопросы, во многом сами экономические рецепты известны и наталкиваются на политическую волю", - отмечает профессор.

При этом на все вопросы, утверждает эксперт, уже есть ответы. Просто нужно вновь поднимать их. Одним из таких экономических рецептов может стать введение альтернативной налоговой шкалы. Об этом много говорили в стране ещё несколько лет назад, но в итоге, так и ни к чему не пришли. До сих пор с зарплат казахстанцев удерживается одинаковый налог в размере 10%. Это и есть так называемая прямая шкала, которую в Казахстане используют уже больше двух десятилетий. Тогда она представлялась, как нечто справедливое. Но общество в нашей стране, отмечает Куат Акижанов, давно поляризовано, а разница в доходах граждан может достигать внушительных размеров. И если изменить эту шкалу так и не захотели, значит, считает профессор, в этом заинтересованы определенные силы.

Прогрессивное налогообложение уже давно успешно используют многие развитые республики. Такая шкала предполагает, что более высокие доходы облагают более высокими ставками. Экономист считает, что такая система помогла бы решить проблему имеющегося неравенства доходов.

"У нас уже нужно говорить ни сколько о бедности, а о таком классе "прекариате". С английского - такой "нестабильный". То есть люди, которые, вроде, и не относятся к бедным, да, у них там доходы выше прожиточного минимума, но их экономическое положение настолько нестабильно, что достаточно кормильцу заболеть или потерять работу, то они сразу переходят в категорию бедных и нуждающихся людей. Поэтому нужно думать об этом. У нас уже не такая классическая бедность, когда в семье нечего кушать, хотя и такие есть, а бедность, которая носит социальный характер", - констатирует профессор.

Это в свою очередь, вопрос инклюзивности, отмечает Куат Акижанов. То, насколько человек может полноценно участвовать в общественной жизни и не задумываться о завтрашнем дне. Другими словами, иметь возможность откладывать, а не только думать о насущном и завтрашнем.

"Прогноз такой. Пока государство, в широком смысле, не начнет политику перераспределения более справедливого, такая ситуация будет продолжаться. Потому что современная экономика, казахстанская экономика слишком зависима от различных негативных факторов: геополитические, инфляционные, внутренние экономические. Для этого просто нужно выстраивать более стабильную и устойчивую экономику. Я думаю, что потенциал населения еще не раскрыт. Просто не дают такую возможность", - говорит экономист.

Изменить ситуацию, считает Куат Акижанов, могли бы и меры по "деолигархизации" экономики и ее демонополизация.

"Понимание того, что распределительные механизмы в Казахстане нужно поменять, это все сводится к очень таким "простым" вопросам, как например, та же налоговая реформа или налог на роскошь. Много других вопросов, которые люди, не заинтересованные в этом, будут обзывать популистскими или краткосрочными", - предполагает он.

При этом официальный прожиточный минимум, экономист, не считает адекватным. Потому как сама корзина, по его словам, не включает все те параметры, которые бы включил современный человек. Учитывая рост цен на продукты, если сейчас поменять базовые параметры соцкорзины, говорит эксперт, "взлетит" официальный уровень бедности.

"Нужно обратиться к вопросу разработке новой экономической политике. Она не будет разработана, пока у нас не признают те "болезни", которые существуют в экономике и социальной жизни. Это неравенство, бедность, невысокие зарплаты, монополизированность экономики, все то же политическое влияние олигархических структур", - заключил Куат Акижанов.

Он также считает, что чиновники должны прислушаться к рекомендациям научного сообщества. Сам профессор в последние годы активно исследует тему социального неравенства в Казахстане. Поэтому и рекомендует, как можно скорее поменять распределительные механизмы и перейти на новую экономическую политику.