Министр юстиции Ерлан Сарсембаев подтвердил, что так называемые мусульманские браки - неке, распространенные в некоторых регионах Казахстана, не имеют юридической силы. Об этом он заявил в ходе брифинга в кулуарах Мажилиса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы являемся светским государством, и в Кодексе о браке и семье четко указано: признаются только браки, заключенные в официальных органах. Пересматривать это или смешивать с религиозными обрядами не планируется", – сказал министр.

При этом, по его словам, даже если официальный брак не был зарегистрирован, дети не остаются без защиты со стороны государства. В случае уклонения от алиментных обязательств работают механизмы взыскания, включая частных судебных исполнителей.

На уточняющий вопрос, почему мечети продолжают проводить обряд неке без предъявления свидетельства о браке, несмотря на прямой запрет, министр отметил, что Минюст отвечает только за государственную регистрацию актов гражданского состояния.

"Это сфера свободы совести. Мы признаем только те браки, которые оформлены в ЗАГСе", – подчеркнул Сарсембаев.

Ранее депутаты поднимали вопрос о необходимости правового регулирования таких браков, указывая на уязвимое положение женщин и детей, остающихся без юридической защиты после расторжения религиозного союза. Однако Минюст пока не намерен вносить изменения в законодательство в этой части.