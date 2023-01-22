Неизвестный застрелил 10 человек под Лос-Анджелесом

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Десять человек погибли в результате стрельбы на территории одного из предприятий в калифорнийском городе Монтерей-Парк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Полиция ищет стрелка. Капитан Эндрю Мейер из департамента шерифа округа Лос-Анджелес сообщил о 10 погибших.

"Ещё как минимум 10 пострадавших были доставлены в местные больницы и находятся в различных состояниях - от стабильного до критического", — сказал он.

Инцидент произошел после 22:00 по местному времени в субботу, когда в городе тысячи людей собрались на фестиваль, посвящённый наступающему Новому году по лунному календарю.

Городские власти Монтерей-Парка отменили оставшуюся часть фестиваля, который должен был продолжаться в воскресенье.

По их словам, хотя стрельба произошла не на мероприятии, в настоящее время ведётся активное расследование, которое затронуло территорию, на которой проводились празднества, и они приняли это решение в качестве меры предосторожности.

"Подозреваемый скрылся с места преступления и остается на свободе", — сказал журналистам капитан Мейер.

По словам очевидцев, это был мужчина с полуавтоматической винтовкой и большим количеством патронов. Пока непонятно, знал ли подозреваемый своих жертв и было ли это нападение целенаправленным.

Ежегодный фестиваль Лунного Нового года в Монтерей-Парке обычно длится все выходные и собирает до 100 тысяч посетителей. В городе проживает около 60 тысяч человек.