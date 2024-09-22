Неизвестный вандал разгромил могилу Маслякова

Неизвестный разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Инцидент произошел на Новодевичьем кладбище. Неизвестный мужчина вырвал крест на могиле Александра Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии", - сказали в правоохранительных органах. — мотив этого поступка устанавливается.

Позже сообщили о задержании разгромившего могилу Маслякова.

Как сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД России, от работников Новодевичьего кладбища в полицию поступила информация о том, что на территории некрополя молодой человек нарушает общественный порядок.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми данный гражданин был задержан, им оказался житель столицы 2004 года рождения. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом. По предварительным данным, задержанный страдал от психического расстройства.

Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Недалеко от его могилы на Новодевичьем кладбище покоятся диктор Игорь Кириллов, композитор Никита Богословский, актрисы Элина Быстрицкая и Людмила Гурченко.