Неизвестный вандал разгромил могилу Маслякова
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Неизвестный разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"Инцидент произошел на Новодевичьем кладбище. Неизвестный мужчина вырвал крест на могиле Александра Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии", - сказали в правоохранительных органах. — мотив этого поступка устанавливается.
Позже сообщили о задержании разгромившего могилу Маслякова.
Как сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД России, от работников Новодевичьего кладбища в полицию поступила информация о том, что на территории некрополя молодой человек нарушает общественный порядок.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми данный гражданин был задержан, им оказался житель столицы 2004 года рождения. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом. По предварительным данным, задержанный страдал от психического расстройства.
Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Недалеко от его могилы на Новодевичьем кладбище покоятся диктор Игорь Кириллов, композитор Никита Богословский, актрисы Элина Быстрицкая и Людмила Гурченко.
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