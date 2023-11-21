Неизвестный в маске пытался изнасиловать девочку во дворе дома в Алматинской области

Жители села Сауыншы в Алматинской области боятся отпускать детей на улицу. Несколько дней назад неизвестный мужчина здесь пытался изнасиловать девятилетнюю девочку. Преступление произошло ночью во дворе дома, где живёт школьница. Родственники утверждают, что ничего не слышали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сельчане сегодня устроили большое собрание. Созвали администрацию, старейшин, женский совет и полицейских. Поводом для общего беспокойства стала попытка изнасилования девочки. Люди боятся выпускать детей на улицу.

"Есть пьющие, но тишина у нас. Никто не воровал, не заходил домой, никого – мальчиков и девочек – не трогал никто, не обижают в нашем ауле. Я думаю, снаружи зашел кто-то. Сейчас уже боимся, закрываем двери постоянно. Но откуда знаем: вот этот педофил придёт, а дверь сломается", - сказала соседка Зарина Эсанбаева.

Пострадавшую выписали из больницы. Там она с матерью провела неделю. Женщина рассказала, что ЧП случилось в прошлый понедельник под покровом ночи, когда дома все спали. Как девочка вышла на улицу, никто не слышал. Мать утверждает: перед сном сама заперла дверь на замок.

"В пять утра пришла моя дочка, сказала, что дядя украл её, что домогался там – и это произошло. Диагностировали разрыв там. Я сказала: "Знаешь его?" Она сказала: "Нет, не знаю, вообще не видела его". Он весь был в чёрном и в маске", - рассказала мать.

Потерпевшей девять лет, она учится в четвёртом классе сельской школы. В семье ещё двое детей. Воспитывают их мать и бабушка, отец полгода назад скончался.

Соседи сообщили, что бабушка той ночью была на смене, а незадолго до инцидента возле дома видели посторонних.

В ауле живут примерно 200 человек. Власти заявляют, до этого происшествия ничего подобного тут не было.

Сельчане требуют найти и наказать виновного. В полиции ведут расследование по статье "Насильственные действия сексуального характера". Преступника ищут.

В больнице с пострадавшей работал психолог. Со слов матери, нарушений психики у ребёнка не выявили. Сейчас девочка чувствует себя нормально, но на улицу ещё не выходит, общается пока только с родственниками.