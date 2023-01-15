Неизвестный устроил стрельбу в центре Лондона: ранена семилетняя девочка

Фото: russian.rt.com

В центре Лондона, неподалеку от вокзала Юстон, произошла стрельба. Ранены три женщины в возрасте 54, 48 и 41 года, и семилетняя девочка, передаёт BaigeNews.kz со ccылкой на BBC News.

Как сообщает лондонская полиция, огонь открыли из движущегося автомобиля вблизи церкви на прилегающей к вокзалу улице, где проходили похороны.

Женщины и ребёнок госпитализированы. Две из них в стабильном состоянии, третья тяжело ранена. О состоянии девочки пока не сообщается.

На место происшествия немедленно прибыли вертолёт и автомобили скорой помощи.

О задержаниях в связи со стрельбой не сообщается. Лондонская полиция призывает свидетелей связаться с ней.