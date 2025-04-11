В Туркестане разыскивается неизвестный нарушитель, который повредил газопровод высокого давления и оставил без газа два села, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "QazaqGaz Aimaq".

Серьёзное повреждение газопровода произошло на переходе через оросительный канал канал Туркестан – Арыс утром 10 апреля.

"Аварийная бригада установила, что неизвестной техникой был совершён наезд на газопровод высокого давления диаметром 315 мм. В результате грубого нарушения техники безопасности был повреждён переход "полиэтилен-сталь", что вызвало утечку газа. Виновник аварии скрылся с места происшествия, не предприняв никаких попыток уведомить экстренные службы, тем самым поставив под угрозу безопасность населения", – сообщает "QazaqGaz Aimaq".

Полиция города Туркестан ведёт розыск нарушителя. Он будет привлечён к ответственности.

Местные газовики своевременно закрыли задвижки Ду-300 мм, благодаря чему удалось локализовать утечку газа и предотвратить возможные последствия. При обследовании газопровода в радиусе 50 метров дополнительных повреждений и утечек выявлено не было, отметили в компании.

"В результате происшествия без газоснабжения остались около 500 жителей сел Ибата и Ойык Сауранского района Туркестанской области. Газопровод находится на балансе управления жилищно-коммунального хозяйства", – указывается в сообщении.

"QazaqGaz Aimaq" занимается восстановлением газоснабжения своих потребителей.