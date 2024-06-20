Неизвестный обстрелял авто в Павлодаре

Полиция Павлодара разыскивает стрелявшего из пневмата по машине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Павлодара.

“Данный факт зарегистрирован в Северном ОП УП г.Павлодара. Установлено, что неизвестным лицом из пневматического оружия произведены выстрелы по автомашине”, - говорится в сообщении.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному факту.