  • 20 Июня, 13:16
  • BAIGENEWS

Неизвестный обстрелял авто в Павлодаре

Сегодня, 11:43
АВТОР
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открытые источники Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
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Фото: открытые источники

Полиция Павлодара разыскивает стрелявшего из пневмата по машине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Павлодара.

“Данный факт зарегистрирован в Северном ОП УП г.Павлодара. Установлено, что неизвестным лицом из пневматического оружия произведены выстрелы по автомашине”, - говорится в сообщении.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению  лиц, причастных  к данному факту.

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