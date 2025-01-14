Неизвестный держит в заложниках девушку в Актобе
В настоящее время с ним ведутся переговоры.
Сегодня, 00:02
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Сегодня, 00:02Сегодня, 00:02
105Фото: скриншот видео
В Актобе неизвестный в частном доме держит в заложниках девушку, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Сообщается, что это происходит в жилом массиве Москва по улице 1905 года.
"На пульт 102 поступило сообщение о том, что в один из частных домов проник неизвестный, взял в заложники девушку. На место оперативно выехали все экстренные службы, район оцеплен. На месте происшествия находятся начальник департамента полиции, прокурор города, ведутся переговоры", – говорится в сообщении департамента полиции региона.
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