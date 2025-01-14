В Актобе неизвестный в частном доме держит в заложниках девушку, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Сообщается, что это происходит в жилом массиве Москва по улице 1905 года.

"На пульт 102 поступило сообщение о том, что в один из частных домов проник неизвестный, взял в заложники девушку. На место оперативно выехали все экстренные службы, район оцеплен. На месте происшествия находятся начальник департамента полиции, прокурор города, ведутся переговоры", – говорится в сообщении департамента полиции региона.