Неизвестные вандалы осквернили памятник воинам ВОВ в Зеренде

В Зеренде вандалы разбили памятник павшим героям Великой отечественной войны и написали на именах погибших оскорбления, передаёт BaigeNews.kz.

Шокирующие видео, которое сняли местные жители, попало в социальные сети. Вандалов разыскивает полиция.

"По факту вандализма в Зерендинском районе начато досудебное расследование. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, совершившие данное преступление. Раскрытие и расследование инцидента находится на личном контроле руководства департамента", — прокомментировали в департаменте полиции Акмолинской области.