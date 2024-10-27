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Неизвестные вандалы осквернили памятник воинам ВОВ в Зеренде

Сегодня, 17:47
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 17:47
Сегодня, 17:47
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Фото: скриншот с видео

В Зеренде вандалы разбили памятник павшим героям Великой отечественной войны и написали на именах погибших оскорбления, передаёт BaigeNews.kz.

Шокирующие видео, которое сняли местные жители, попало в социальные сети. Вандалов разыскивает полиция.

"По факту вандализма в Зерендинском районе начато досудебное расследование. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, совершившие данное преступление. Раскрытие и расследование инцидента находится на личном контроле руководства департамента", —  прокомментировали в департаменте полиции Акмолинской области.

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