Неизвестные вандалы осквернили памятник воинам ВОВ в Зеренде
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
163Фото: скриншот с видео
В Зеренде вандалы разбили памятник павшим героям Великой отечественной войны и написали на именах погибших оскорбления, передаёт BaigeNews.kz.
Шокирующие видео, которое сняли местные жители, попало в социальные сети. Вандалов разыскивает полиция.
"По факту вандализма в Зерендинском районе начато досудебное расследование. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, совершившие данное преступление. Раскрытие и расследование инцидента находится на личном контроле руководства департамента", — прокомментировали в департаменте полиции Акмолинской области.
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