Неизвестные устроили поножовщину у детского сада в Актау

Трое неизвестных мужчин устроили поножовщину у частного детского сада "Дарын" в Актау. Инцидент произошел 28 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"В обеденное время на улице послышались крики. Оказалось, что позади дома произошла перепалка между тремя мужчинами. Один из них держал в руках нож, которым нанес удары своему оппоненту, находившемуся уже на земле. Третий же пытался их разнять. В итоге мужчина с ножом развернулся и удалился", - пишет издание.

По словам очевидцев, позже на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.

В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".