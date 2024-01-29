Неизвестные устроили поножовщину у детского сада в Актау
Сегодня, 10:18
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Сегодня, 10:18Сегодня, 10:18
161Фото: Baigenews.kz
Трое неизвестных мужчин устроили поножовщину у частного детского сада "Дарын" в Актау. Инцидент произошел 28 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
"В обеденное время на улице послышались крики. Оказалось, что позади дома произошла перепалка между тремя мужчинами. Один из них держал в руках нож, которым нанес удары своему оппоненту, находившемуся уже на земле. Третий же пытался их разнять. В итоге мужчина с ножом развернулся и удалился", - пишет издание.
По словам очевидцев, позже на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
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