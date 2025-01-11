Неизвестные угнали три внедорожника с военного склада в США
В армии заявили, что подозреваемые не украли никакого оружия.
Сегодня, 14:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:05Сегодня, 14:05
66Фото: AP Photo / Matt Rourke
Воры угнали три военных внедорожника "Хамви" из резервного центра армии Тастина США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CBS.
"Подозреваемые взломали замок, чтобы попасть на парковку в период с 20:00 до 23:30. Они угнали машины, одна из которых была бронированной, и уехали в неизвестном направлении. Кроме того, было взломано несколько шкафчиков для хранения вещей и пропало снаряжение. Подозреваемый якобы пытался взломать шкафчик для хранения формы, но потерпел неудачу", — сообщили в департаменте полиции Тастина.
В армии заявили, что подозреваемые не украли никакого оружия или боеприпасов, кроме 18 штыков.
Самое читаемое
- Полиция задержала подозреваемого в разрушительном пожаре в Лос-Анджелесе
- "Много наших друзей уехали": казахстанцы из Лос-Анджелеса рассказали, как переживают пожары
- Умерла российская актриса Евгения Добровольская
- Совершивший ДТП в Уральске чиновник освобождён от должности
- Тонны наркотиков и оружие обнаружили в Алматы