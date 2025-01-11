  • 11 Января, 14:29
  • BAIGENEWS

Неизвестные угнали три внедорожника с военного склада в США

В армии заявили, что подозреваемые не украли никакого оружия.

Сегодня, 14:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
AP Photo / Matt Rourke Сегодня, 14:05
Сегодня, 14:05
66
Фото: AP Photo / Matt Rourke

Воры угнали три военных внедорожника "Хамви" из резервного центра армии Тастина США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CBS.

"Подозреваемые взломали замок, чтобы попасть на парковку в период с 20:00 до 23:30. Они угнали машины, одна из которых была бронированной, и уехали в неизвестном направлении. Кроме того, было взломано несколько шкафчиков для хранения вещей и пропало снаряжение. Подозреваемый якобы пытался взломать шкафчик для хранения формы, но потерпел неудачу", — сообщили в департаменте полиции Тастина.

В армии заявили, что подозреваемые не украли никакого оружия или боеприпасов, кроме 18 штыков.

Самое читаемое

Наверх