Воры угнали три военных внедорожника "Хамви" из резервного центра армии Тастина США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CBS.

"Подозреваемые взломали замок, чтобы попасть на парковку в период с 20:00 до 23:30. Они угнали машины, одна из которых была бронированной, и уехали в неизвестном направлении. Кроме того, было взломано несколько шкафчиков для хранения вещей и пропало снаряжение. Подозреваемый якобы пытался взломать шкафчик для хранения формы, но потерпел неудачу", — сообщили в департаменте полиции Тастина.