Зоозащитники нашли на обочине дороги будку, в которой лежал мертвый, обгоревший щенок, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело.

"Проводятся следственные мероприятия. Стражи порядка просят граждан сообщить любую информацию, которая может помочь в расследовании", - прокомментировали в ДП.

По данным из соцсетей, убийство было не только жестоким, но и тщательно спланированным. Щенок оказался заперт в будке, а вход был намеренно заделан подушкой, что лишало его всякой возможности спастись.

Ранее в Шымкенте задержали мужчину, тянувшего собаку на цепи за машиной.