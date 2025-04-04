Неизвестные сожгли щенка в будке в Усть-Каменогорске
Полиция ищет живодеров.
Сегодня, 15:13
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Сегодня, 15:13Сегодня, 15:13
129Фото: Unsplash
Зоозащитники нашли на обочине дороги будку, в которой лежал мертвый, обгоревший щенок, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело.
"Проводятся следственные мероприятия. Стражи порядка просят граждан сообщить любую информацию, которая может помочь в расследовании", - прокомментировали в ДП.
По данным из соцсетей, убийство было не только жестоким, но и тщательно спланированным. Щенок оказался заперт в будке, а вход был намеренно заделан подушкой, что лишало его всякой возможности спастись.
Ранее в Шымкенте задержали мужчину, тянувшего собаку на цепи за машиной.
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