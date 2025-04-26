Казахстанцев пытаются ввести в заблуждение с помощью технологий искусственного интеллекта. Национальный центр реагирования на киберинциденты TSARKA CERT предупредил о вбросе фейковой информации, которая активно распространяется в соцсетях и мессенджерах, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идет о поддельных видеороликах, где якобы выступают акимы областей и другие чиновники. На самом деле — это не настоящие записи, а сгенерированные с помощью AI фейки. Все выглядит довольно убедительно, но на самом деле — это опасная дезинформация.

"Все это поддерживается распространением с помощью большого количества ботов, которые также предлагают участие в несанкционированных акциях ("бессмертный полк", "референдум" и т.д) на 7 и 9 мая за денежные вознаграждения. Рекомендуем не поддаваться на попытки деструктивного воздействия в социальных сетях и перепроверять информацию", — говорится в сообщении.

Специалисты советуют не поддаваться на давление и всегда перепроверять информацию, особенно если она сопровождается подозрительными призывами или звучит слишком эмоционально.

В ведомстве также опубликовали пример фейкового видео.