Неизвестные рассылают фейковые сообщения от имени главы Агентства по делам госслужбы

Мошенники пишут казахстанцам от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбай, передаёт BaigeNews.kz.

"В мессенджерах Telegram и WatsApp злоумышленники создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбай. Неизвестные лица пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия", — говорится в с ообщении.

В ведомстве просят не отвечать на сомнительные сообщения и не переходить по сомнительным ссылкам.

Ранее с аналогичным обращением выступал Антикор. Также стало известно, что мошенники обманывают казахстанцев, выдавая себя за представителей АФМ.

В МВД рекомендовали казахстанцам не отвечайть на видеозвонки от незнакомых людей. Также сообщалось, что мошенники писали казахстанцам от имени Министра культуры и информации Аиды Балаевой, акима Алматы Ерболата Досаева.

Кроме того известно, что аферисты взламывают аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, генерируют голос владельца аккаунта, используя имеющиеся голосовые образцы в переписках, и рассылают по всем чатам короткое голосовое сообщение с просьбой выслать денег.