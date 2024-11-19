  • 19 Ноября, 09:13
  • BAIGENEWS

Неизвестные порезали собаку в Рудном, их разыскивает полиция

Сегодня, 07:41
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 07:41
Сегодня, 07:41
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Фото: скриншот с видео

В Instagram размещено видео, автор которого рассказывает о том, что в Рудном порезали собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аккаунт Ilovekostanay.

"Сегодня поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице 50 лет Октября, 112 (подъезд 3) неизвестные нанесли ножевые ранения собаке. Животное истекает кровью, и его состояние критическое", - говорится в описании к видео.

На данный факт отреагировал ДП Костанайской области.

"По факту жестокого обращения с животным полиция начала досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего выясняются, в том числе проводятся мероприятия по установлению очевидцев и лица, совершившего уголовное правонарушение", - сообщила пресс-служба ДП.

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Я ❤️ Костанай (@ilovekostanay)

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