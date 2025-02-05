На станции метро Клемансо в Брюсселе произошла стрельба. Двое мужчин открыли огонь из автоматического оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Eadaily.com.

Ведётся розыск преступников, которые, по данным полиции, могли скрываться в туннелях метро. Никто не пострадал, однако инцидент вызвал перебои в работе общественного транспорта.

На кадрах городского видеонаблюдения видно, как двое в капюшонах начали стрелять в воздух из автоматического оружия. Бельгийские СМИ сообщают, что это могли быть автоматы Калашникова. Через некоторое время преступники скрылись в сторону вокзала.

Представительница полиции Брюссель-Юг Сара Фредерик заявила, что преступники всё ещё могут находиться в туннелях метро между станцией Клемансо, где произошла стрельба, и станцией Брюссель-Юг. Полиция также прочёсывает прилегающую территорию.