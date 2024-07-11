  • 11 Июля, 08:57
  • BAIGENEWS

Неизвестные обстреляли машину из кортежа вице-президента Колумбии

Сегодня, 08:54
АВТОР
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Global Look Press/Camilo Moreno Сегодня, 08:54
Сегодня, 08:54
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Фото: Global Look Press/Camilo Moreno

Вице-президент Колумбии Франсия Маркес сообщила, что автомобиль из ее кортежа, на котором она обычно передвигается, обстреляли неизвестные. Об этом она рассказала 10 июля в соцсетях, передаёт BaigeNews.

"Группа охраны сообщила мне, что основная машина кортежа вице-президента, в которой я обычно передвигаюсь, была обстреляна, предположительно, из винтовки", — написала Маркес.

Сообщается, что события произошли после встречи вице-президента с министром образования Авророй Вергарой на западе страны, на которой они обсуждали новую штаб-квартиру Университета дель Валье на севере департамента Каука.

"Я хочу со всей настойчивостью попросить вооруженные группы заглушить свои винтовки и позволить Кауке жить в мире", — заключила Маркес.

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