Неизвестные напали на съёмочную группу TV Pirveli в Тбилиси. У журналистки Маки Чихладзе и оператора Георгия Шецирули диагностированы сотрясения мозга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Грузия Online".

Нападение на съемочную группу произошло поздно вечером 7 декабря недалеко от проспекта Руставели, где проходит масштабная протестная акция.

Крепкие мужчины в черной одежде и масках сбили Чихладзе с ног, а Шецирули избивали ногами несколько человек. У них отобрали камеру и другое оборудование.

Чихладзе и Шецирули были госпитализированы в клинику Ингороква. Врач сообщил, что им провели все необходимые обследования, и они продолжат лечение в неврологическом отделении.

"Их жизням ничего не угрожает. Их осмотрели все специалисты. У них легкое сотрясение мозга. Мы продолжим мониторинг по результатам других анализов", — сказал врач.

Как сообщает DW, спустя несколько часов после происшествия Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту нападения на журналистов. В ведомстве подчеркнули, что проводят "все необходимые действия" для установления и задержания виновных. Директор TV Pirveli Вато Церетели пообещал 25 000 долларов тем, кто предоставит ему информацию о личности нападавших.

В тот же вечер около 50 человек в масках ворвались в здание, где расположен офис оппозиционной коалиции "За перемены", и избили члена объединения Кобу Хабази, пишут грузинские СМИ. По словам самого Хабази, неизвестные напали на него у лифта.

Напомним, в городах Грузии одиннадцатый день проходят массовые акции протеста. Они были спровоцированы заявлением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы парламента, состав которого она назвала "нелегитимным".