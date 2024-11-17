Неизвестные бросили взрывчатку в машину полиции в Стамбуле
Сегодня, 08:47
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Сегодня, 08:47Сегодня, 08:47
115Фото: ntv.com.tr
В Стамбуле неизвестные напали на полицию, используя самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
Правоохранители начали работу по поимке подозреваемых, которые сбежали.
Ранее полицию направили в район, где произошло преступление, из-за сообщений о том, что группа людей идет по улице с бутылками с зажигательной смесью и самодельными взрывными устройствами в руках. Неизвестные попытались взорвать полицейский автомобиль и скрылись. Как отмечает телеканал, автомобилю был нанесен незначительный ущерб, злоумышленников разыскивают.
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