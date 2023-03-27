Неиспользуемые земли СКО возвращают в госсобственность

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В Северо-Казахстанской области продолжают возвращать в госсобственность неиспользуемые земли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Так, пастбища для нужд населения увеличились в 45 населённых пунктах региона. Всего в прошлом году местные власти изъяли 304 тысяч гектаров.

Из них 260 тысяч - это пастбища. Возвращённые сельхозугодия по конкурсу передают в пользование другим агроформированиям и предоставляют для выпаса скота. Что касается предприятий, у которых земли забрали, то в последующие три года они не имеют права брать их в аренду и в качестве штрафа выплачивают земельный налог в двадцатикратном размере.