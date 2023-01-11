Нехватку свободных резервуаров для хранения автотоплива прокомментировали в ПХСНГ

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В ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" прокомментировали нехватку свободных резервуаров для хранения автотоплива, из-за которой Атырауский НПЗ в несколько раз сократил производство газа, бензина и дизтоплива, передает BaigeNews.kz.

"В настоящее время реализация СНГ осуществляется ресурсодержателями (давальцами нефти на АНПЗ) покупателям в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Костанайской областях. Реализация осуществляется согласно Плану Поставок СНГ, утверждённому Министерством Энергетики (далее – План). В настоящее время Парк, не являясь собственником или реализатором СНГ, оказывает только услуги по приему, хранению и отгрузке (перевалка) СНГ по распределению ТОО "АНПЗ". По независящим от Парка причинам в январе 2023 года покупатели не осуществили вывоз СНГ с Парка согласно Плану, что привело к затовариванию (заполнению) резервуаров, что по информации АНПЗ стало причиной временной приостановки технологических установок", - говорится в сообщении ТОО.

Согласно техническому регламенту, Парк хранения сжиженного нефтяного газа информирует диспетчеров АНПЗ о наличии свободных мощностей постоянно в течение дня. По состоянию на 11 января работа ведется в штатном режиме, отметили в компании.

Напомним, ранее на Атырауском НПЗ остановили работу каталитического крекинга и сократили производство газа, бензина и дизтоплива. Это произошло из-за того, что акиматы нескольких регионов страны не забрали нефтепродукты, предназначенные для них.